Grol: ‘KNVB discrimineert. Waarom opleidingsvergoeding voor jongens en niet voor meisjes?’

Heelsum heeft bezoek van oudste Schotse voetbal­club

HEELSUM - Dertig voetballers van Queen’s Park uit Glasgow zijn momenteel op bezoek in Heelsum. De oudste nog bestaande Schotse club, opgericht in 1867, belegt tot en met zondag een trainingskamp in het kerkdorp van Renkum.

29 juni