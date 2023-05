Grol pakt titel voor 3.000 mensen in Didam, ZZC’20 kampioen 5B, Pax en HC’03 degraderen en toetje voor FC Trias en Babberich

TWEEDE KLASSE H

DVC'26-Grol 1-1 (1-1). 0-1 Tiem Rots, 1-1 Stefan Ordelman, 1-2 Tycho Riteco.

Grol heeft maandag in een zinderende kampioenswedstrijd - er waren 3.000 toeschouwers in Didam - de titel gepakt in 2H en keert na een afwezigheid van acht jaar weer terug in de eerste klasse.

Tiem Rots zette Grol, dat voldoende had aan een gelijkspel, al snel op 0-1 na goed voorbereidend werk van Kjell Riteco. Na 35 minuten zorgde Stefan Ordelman met een halve omhaal voor de 1-1.

Na rust was DVC'26, dat moest winnen om de titel te pakken, een stuk energieker en had Grol het zwaar. De wedstrijd werd in de 82ste minuut stilgelegd toen er vuurwerk op het veld werd gegooid en na een onderbreking van een klein half uur hervat door arbiter Niels Mulder.

In het restant kreeg eerst Alex Scheffer van DVC'26 nog een grote kans, maar doelman Wessel Baarslag van Grol redde. Vlak voor tijd zorgde Tycho Riteco voor de 1-2.

Volledig scherm Verdriet bij DVC'26 na het mislopen van het kampioenschap in 2H. © Theo Kock

Union-OBW 5-1 (0-1). 0-1 Dimitri Vrehe, 1-1 Siemen van Straaten, 2-1 en 3-1 Wim Tiggelovend, 4-1 Nabil Daghouch, 5-1 Lloyd Kooiman.

OBW is het haasje en speelt na de zware nederlaag in Malden en de winst van concurrent DIO'30 nacompetitie om handhaving.

Daarin neemt OBW het in eerste instantie op tegen het Doetinchemse Viod, dat in 3B als derde eindigde. ,,Ik hoop dat we dan weer een beetje vertrouwen hebben”, zei aanvaller Dimitri Vrehe, ,Dit is een heel harde klap.’’

VVG'25-SDOUC 3-0 (1-0). 1-0 Nino Monaso, 2-0 Bart Leuverink, 3-0 Bruno van den Berg.

Het Gaanderense VVG’25 boekte een eenvoudige overwinning op het Ulftse SDOUC, dat de nacompetitie voor degradatie in moet. ,,Ik had wat meer weerstand van SDOUC verwacht", zei VVG'25-trainer Lars Krabbenborg. ,,Het geeft ook aan dat wij goed speelden.”

VVG'25 gaat op zondag 4 juni in de eerste ronde van de nacompetitie op bezoek bij ATC'65 in het Overijsselse Hengelo.