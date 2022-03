Grolse Broers Rots: ‘Samen maken we dromen waar’

De stemming bij de kegelbaan in Groenlo is uitgelaten. En dat is logisch, want het gaat uitstekend met de loopbanen van de drie broers Rots.

Tiem (19) zit met tweedeklasser Grol in de lift en pakte binnen acht dagen negen punten. Daan (20), de rechterspits van FC Twente, was afgelopen zaterdag matchwinnaar in het duel met PEC Zwolle en werd tot koning van de wedstrijd gekroond, een soort man of the match. Mats (net 16) komt uit voor FC Twente/Heracles Onder 18 en rijgt de overwinningen aan elkaar. Bovendien zit hij in de voorselectie van Oranje Onder 16.