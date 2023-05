GSV’38 neemt de macht over van Rijnland en kan zondag in rechtstreeks duel de titel pakken

Rijnland was sinds 11 december 2022 koploper geweest. Maar na bijna vijf maanden is er dan toch de wisseling van de wacht.

Tijdens de rust zag de in Giesbeek aanwezige Rijnland-trainer Freddy Dahm het lijk al drijven. ,,Ik herken Doesburg helemaal niet meer terug. Wij verloren er met 3-1 van, maar nu zijn ze zó zwak. Er zit geen voetbal meer in.”

GSV’38-trainer Klaas Vermeulen was blij dat de hindernis moeiteloos werd genomen. ,,We zagen op tegen Doesburg. Dat zijn altijd moeilijke wedstrijden voor ons. Daarom hebben wij het heel serieus aangepakt.”

De Giesbekenaren hebben met 36 punten uit achttien wedstrijden twee punten voorsprong op concurrent Rijnland, de komende opponent. Op de slotdag van de competitie treden ze aan bij Groessen. ,,Zondag spelen we de grote finale in Tolkamer om het kampioenschap”, had GSV’38-trainer Klaas Vermeulen uitgerekend. ,,En hoop ik dat de laatste wedstrijd er niet meer toe doet.

Quote Ik herken Doesburg

niet meer terug. Er

zit geen voetbal mee in Freddy Dahm, Rijnland

,,Dit is een unieke kans. Onze belangrijke spits Delano Cocu is dan weer helemaal fit. Ik heb de spelers voorgehouden dat er veel voetballers zijn die twintig jaar in een eerste elftal speelden, zonder ooit een keer kampioen te zijn worden. Dus is het mooi om met deze groep eindelijk de titel te pakken. Dat zou een enorm hoogtepunt zijn. Dit elftal kan een klasse hoger voetballen ook zeker aan, want voetballend doen we het goed.”

De toekomstige Vorden-trainer kan dan, net als bij zijn vorige club HC’03, afscheid nemen met promotie.

Senna Cocu

Bij GSV’38 ontpopte Senna Cocu zich in het matige duel als beste aanvaller, die zich onderscheidde met diverse kop- en schietkansen. Na ruim een kwartier gaf hij het goede voorbeeld door via de binnenkant van de paal in te schieten: 1-0. ,,Mijn goal was op een fijn moment. Het was voor ons een erg belangrijke wedstrijd. De focus was goed. We hadden ook afgesproken om niet in te kakken. De komende wedstrijd bij Rijnland zullen we een extra tandje bij moeten zetten. Maar ook de tegenstander zal 120% inzet tonen.”

Noodgedwongen

Bij de 2-0 van Yorick Keuken raakte Doesburg-doelman Robin Roerdink geblesseerd. Aangezien de keeper van het tweede ’s morgens al in actie was geweest en geen zin had om mee te gaan als reservegoalie moest centrale verdediger Fabian van de Beek noodgedwongen tussen de palen. ,,In de jeugd keepte ik ook wel eens, maar toen was ik een stuk leniger”, blikte de lange speler met enige zelfspot terug. ,,Tegen Groessen heb ik ook al eens moeten keepen. Ik doe het uiteraard liever niet, maar als de nood aan de man is, dan moet het. Het hele seizoen gaat het met de keeper van het tweede op en af. Doordat ik het doel in moest, verkleinden we onze eigen kansen op een goed resultaat.”

In de tweede helft had Doesburg-spits Sefa Kamus pech dat zijn schot via de lat en paal het veld insprong. Bij de 3-0 van Daan Witjes zag Van de Beek er niet goed uit, maar voor de rest deed de inval-keeper het prima.

Van de Beek: ,,In de tweede helft van de competitie hebben we het supergoed gedaan en heel veel punten gepakt. We hebben rechtstreekse handhaving nog steeds in eigen handen.”