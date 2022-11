Guido van Dijk zorgt voor opluchting bij DOVO: ‘Ik heb het vertrouwen van de trainer uitbetaald’

Bekervoetbal Arnhem e.o. MASV laat in zes minuten bekerstunt glippen bij Juliana’31

MALDEN - De druiven waren donderdagavond zuur voor MASV tegen Juliana’31. De Arnhemse eersteklasser leek in Malden tegen de vierdedivisionist lang op weg naar een stunt in het districtsbekertoernooi, maar beet in de slotfase alsnog in het stof: 3-2.

24 november