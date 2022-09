Guus Vaags zorgt voor nog meer concurrentie bij AZSV, Storkhorst weer niet van de partij bij RKZVC

Voormalig NEC-prof Lorenzo Davids gaat nu op zaterdag bij Quick 1888 het spel verdelen

NIJMEGEN - Hij is niet meer zo snel als in zijn proftijd, maar voor het zaterdagteam van Quick denkt Lorenzo Davids nog zeker van waarde te zijn. Het voormalige loopwonder op het middenveld van NEC is verhuisd van het naar de vijfde klasse gedegradeerde SV Nijmegen naar de stadsgenoot, die op zaterdag in de vierde klasse uitkomt.

