GVVV breekt contract van Burgering open; goalgetter ligt nu tot 2024 vast

De promotie­droom van DTS Ede spat uiteen: ‘Van deze ploeg hoefden we niet te verliezen’

In het reguliere seizoen deed DTS Ede lang mee om de titel. Uiteindelijk resteerde de nacompetitie en die bleef - net als in 2018 - beperkt tot één wedstrijd. De eersteklasser struikelde in de eerste ronde over Voorschoten’97: 1-2.

14:07