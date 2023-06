GVVV is terug in de tweede divisie! Veenendaalse club promoveert na 2-0 zege op SteDoCo

Diogo Almendra wil nog één keer stunten met FC Dinxperlo

Diogo Almendra maakte naam in het spektakelstuk bij UDI. Mede door zijn vier goals realiseerde FC Dinxperlo de meest bizarre uitslag ooit: 5-11. Zondag wil hij in Varsseveld tegen Concordia Wehl weer stunten met zijn team in een ultieme poging om derdeklasser te blijven.