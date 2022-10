GVVV jaagt op eerste periodetitel, Wolf ziet ‘nog genoeg rek’ bij DOVO

„Zo’n periodetitel is natuurlijk niet zaligmakend. Dat is het kampioenschap, waardoor je rechtstreeks promoveert”, stelt Gery Vink, trainer van de Veenendaalse derdedivisionist. ,,We hebben vorig seizoen gezien hoe zwaar de nacompetitie is. Acht ploegen die om één plek in de tweede divisie strijden. Maar een periodetitel is in ieder geval iets.”