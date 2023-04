GVVV krijgt in topper lesje in effectiviteit van ACV: ‘Niet dat we minder waren, maar de wedstrijd werd beslist op details’

Trainer Gery Vink van GVVV had Quincy Veenhof ten koste van Ilias Latif beloond met een basisplek, na zijn uitstekende invalbeurt van een week eerder in de met 0-2 gewonnen derby tegen buurman DOVO. Daar was Veenhof uiteraard blij mee en hij wilde niets liever dan het vertrouwen van zijn trainer terugbetalen met één of twee doelpunten.

,,Jammer dat ik daar niet in geslaagd ben. Ik had een heel andere wedstrijd voor ogen”, vertelde de 23-jarige Edenaar na de verloren topper tegen ACV. „Ik heb er alles aan gedaan een doelpunt te forceren en mijn ploeggenoten in scoringspositie te brengen. Waar het de afgelopen week op de training bij ons steeds hartstikke goed ging, lukte het ons in de wedstrijd tegen ACV niet. Het was veelal net niet, door slordige passing of dom balverlies.”