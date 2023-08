GVVV laat zege in blessuretijd glippen, maar legt de lat hoog: ‘Van een doelstelling om niet te degraderen, ben ik niet gecharmeerd’

Joy Kersten neemt afscheid van topvoetbal: spits kiest voor Trekvogels en Nijmegen

Van stadions als de Cegeka Arena (ruim 20.000 zitplaatsen) in Genk en het Maurice Dufrasnestadion in Luik (bijna 30.000 plekken) naar sportpark De Kwakkenberg in Nijmegen. Het is een groot contrast, maar voor de Nijmeegse voetbalster Joy Kersten (23) een logische keuze. Haar vrienden, familie, werk en dus haar leven zijn in de Keizerstad.