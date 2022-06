GVVV ligt op koers voor tweede nacompetitieronde na winst in Gemert

Sc Bemmel verzekert zich van kraker met RKHVV in nacompeti­tie: ‘Dit wordt een echte finale’

Sportclub Bemmel plaatste zich gisteren via een zakelijke 0-1 (0-1) uitzege op Voorwaarts Twello voor de derde keer in de historie voor de nacompetitie om een plek in de hoofdklasse. Tegenstander daarin is aanstaande donderdag RKHVV.

6 juni