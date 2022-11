GVVV neemt na zege op Urk koppositie over van buurman en aartsrivaal DOVO: ‘Belangrijke punten’

„Daar was ik blij mee. Ik heb een tijd niet kunnen spelen door een schorsing en dan is het lekker weer in de basis te starten”, vertelde Grotenbreg. „We hadden het de eerste tien minuten van de wedstrijd moeilijk tegen die grote gasten van Urk. Gelukkig kwamen we daarna beter in de wedstrijd en scoorden we uit een counter. Dat gaf wat rust in de tent.”