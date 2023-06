GVVV op de slofjes naar halve finale van nacompetitie: 4-0 winst tegen Groene Ster

Vooraf waarschuwde trainer Gery Vink nog voor onderschatting van het Limburgse Groene Ster, maar op een stroeve eerste helft na, heerste GVVV op alle fronten en was de 4-0 overwinning een magere afspiegeling van de kansen, die de thuisploeg kreeg.

„Het had met gemak 7-0 of 8-0 kunnen zijn. Het missen van kansen is in de competitie ook onze makke geweest en daarom werden we ook geen kampioen. Tegen Groene Ster konden we ons dat veroorloven, maar tegen betere ploegen kan ons dat wel eens opbreken”, vertelde Vink.

Na een half uur kwam GVVV via Byron Burgering op 1-0. De goalgetter van GVVV profiteerde van een pass van Quincy Veenhof. Twee minuten na rust bracht Mart de Jong de 2-0 op het bord. In eerste instantie pareerde doelman Mark Voss zijn inzet maar via het hoofd van De Jong verdween de bal in het doel.

Daarna was de strijd gelopen en was het wachten op een monsterscore. Maar de mooiste kansen werden om zeep geholpen en pas na 63 minuten scoorde Justin Spies de 3-0. Vier minuten later werd het 4-0 door een afstandsschot van De Jong.

Komende zaterdag is Hercules in Utrecht de volgende tegenstander van GVVV. De Utrechters wonnen met 6-0 en 0-5 van IJsselmeervogels. Een week later volgt de return in Veenendaal.

GVVV: Van Willige; Dilrosun (53. Adnane), Nejmi, Potjes (53. Grotenbreg), Dumay; Maguire, Spies, De Jong (80. Auchi); Vergara Berrio (53. De Leeuw), Veenhof (53. Latif), Burgering.