GVVV pikt Quiermo Dumay op bij Go Ahead Eagles

GVVV heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Quiermo Dumay (21). De vleugelverdediger annex middenvelder komt over van Go Ahead Eagles.

Bij de profclub uit Deventer maakte Dumay in totaal vier keer als invaller zijn opwachting in de hoofdmacht, maar zijn debuut in de eredivisie bleef afgelopen seizoen uit.

Via Groen Wit ’62, AGOVV en CSV Apeldoorn belandde Dumay in 2015 in de Adelaarshorst. Dankzij oud-speler Jochem de Weerdt, die het talent overhevelde naar Deventer. Bij Go Ahead speelde hij vooral in jeugdteams.

Met het aantrekken van Dumay heeft GVVV, dat in de nacompetitie bezig is zich in de tweede divisie te handhaven, achttien spelers voor komend seizoen vastgelegd.