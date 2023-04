GVVV raakt koppositie kwijt door nederlaag in topper tegen ACV

GVVV wint verhitte voetbalder­by van DOVO; uitvak ontruimd na gooien met vuurwerk

GVVV heeft zaterdag in een verhitte derby gewonnen van rivaal DOVO. De Blauwen uit Veenendaal, koploper in de derde divisie, waren met 0-2 te sterk voor de buurman. De clash op de ‘rode’ zijde van sportpark Panhuis lag meermaals stil en werd in de slotfase ontsierd toen toeschouwers met vuurwerk gooiden.