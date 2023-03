GVVV-topscorer Byron Burgering baalt van ‘baggerpartij’: ‘Nu voelt het gelijkspel als een nederlaag’

Byron Burgering stak na afloop zijn mening niet onder stoelen of banken. De clubtopscorer van GVVV, met zestien doelpunten achter zijn naam, kwam er in het duel met nummer zeventien ASWH zo goed als niet aan te pas.

„Het was bagger, ikzelf ook. We liepen ons steeds stuk op de compacte verdediging van ASWH en waren niet in staat om ze in de kleine ruimte kapot te spelen. Ze waren duidelijk naar Veenendaal gekomen om niet te verliezen. Nou, dat is ze aardig gelukt”, mopperde Burgering (22).

Na twee grote overwinningen (6-0 tegen Sportlust’46 en 1-5 tegen VVOG) leek het thuisduel met ASWH voor koploper GVVV een formaliteit. Immers, de heenwedstrijd in Hendrik-Ido-Ambacht was eerder al met 0-4 gewonnen en voorlaatste ASWH kwam met 29 punten minder naar sportpark Panhuis.

Ingraven

Maar GVVV mag dan nog wel koploper zijn, de ploeg van trainer Gery Vink speelt daar vaak niet naar tegen laag geklasseerde clubs, die zich ingraven, de ruimtes klein maken en loeren op countermogelijkheden.

„Dat deed ASWH ook. Het is natuurlijk hun goed recht, ze strijden voor lijfsbehoud en staan op een rechtstreekse degradatieplek”, zei Burgering. ,,Het is aan ons daar een goed antwoord op te hebben. Waaraan het ons weer ontbrak, was een snelle goal. Dan hadden we meer ruimte gekregen en moest ASWH wel een keer komen. Dan hadden we met onze snelheid voorin kunnen profiteren van de geboden ruimte. Dat lukte deze keer voor geen kant.”

Op een paar kansjes na voor Anthony Berenstein – schot voorlangs en een mislukte lobje – en een schot van Burgering creëerde GVVV voor rust zo goed als niets. ASWH kwam tot een door doelman Jan van Willige gekeerde vrije trap.

Publiek verveelt zich blauw

Het publiek keek ernaar en verveelde zich blauw. Na rust, met Quincy Veenhof en Genrich Sillé als invallers voor Tim Brinkman en Berenstein in de ploeg, kwam er wel wat meer beleving in het spel van GVVV. Maar het resultaat was nul komma nul.

ASWH probeerde op alle manieren de wedstrijd te vertragen en koesterde de 0-0. „Met die twee bomen van aanvallers voorin loerden ze op een slippertje in onze verdediging. Daarom bleef het natuurlijk uitkijken. Zeker bij spelhervattingen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een bovenliggende ploeg daardoor het deksel op de neus krijgt”, zei Burgering.

Bal op de lat

De mooiste kans op een minimale zege kreeg echter GVVV. Tien minuten na rust kopte Achraf Nejmi uit een vrije trap van Barry Maguire op de lat. „Kijk, dat beetje geluk ontbeerden we ook. Nu voelt het gelijkspel als een nederlaag en heeft iedereen er de straal in. In de komende twee wedstrijden – de derby tegen DOVO en de thuiswedstrijd tegen ACV – moeten we laten zien waar we echt staan. Dan is het erop of eronder.”

ACV, dat met 0-1 bij Rijnvogels won, staat nu in punten gelijk met GVVV bovenaan in de derde divisie. De Veenendaalse club heeft echter een beter doelsaldo.

GVVV: Van Willige; Dilrosun, Nejmi, Potjes, Brinkman (46. Veenhof); Maguire, Vergara Berrio (67. Hoogenboom), Spies (83. Grotenbreg); Berenstein (46. Sillé), Latif, Burgering.

