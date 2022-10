GVVV vergooit periodetitel door 1-0 verlies tegen Volendam; doelman Van Kouwen per direct vertrokken

Drie honden (GVVV, SteDoCo en DOVO) vochten om een been en uitgerekend DOVO, de aartsrivaal van GVVV, ging er mee heen. Want GVVV verloor met 1-0 bij Volendam en DOVO won thuis met 2-1 van SteDoCo, waardoor de eerste periodetitel naar de overbuurman ging.

GVVV kreeg in een kansenfestival in Volendam alle mogelijkheden om de winst naar zich toe te trekken, maar faalde volledig in de afronding. Genrich Sillé, Quincy Veenhof en Byron Burgering kregen de mooiste kansen, maar paal, lat en de keeper van Volendam stonden treffers in de weg. Aan de andere kant kreeg de thuisploeg ook een handvol kansen, waarvan er één in de slotfase werd benut door Roy Tol: 1-0.