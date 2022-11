GVVV versterkt zich per direct met ex-middenvelder van De Graafschap

Schokef­fect blijft uit: Met Koenen meer van hetzelfde bij RKHVV

Een schokeffect is uitgebleven bij RKHVV. De geplaagde Huissense formatie ging ook in Apeldoorn onderuit. Het hooguit modale elftal van WSV was met 1-0 te sterk, wat tot nog meer wanhoop leidde bij de Huissenaren.

