GVVV’er De Jong complimenteert ex-teamgenoot, maar baalt van arbitrale beslissing: ‘Een zuivere pingel in mijn ogen’

GVVV-middenvelder Mart de Jong (27) hield een tweeledig gevoel over aan het duel op De Ebbenhorst in Nijkerk. „Mooi dat we achterin de nul hebben gehouden, net als vorige week tegen SteDoCo (0-0, EH). Wel balen dat we weer geen goals maakten. We hebben in de eerste helft echt goede mogelijkheden gehad om op voorsprong te komen. Daarin waren we ook de bovenliggende partij, na rust was Sparta Nijkerk iets beter.”