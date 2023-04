Hattrick Geerlings voor DVOL tegen Angeren, RKHVV houdt hoop op prijsje na zege op Leones

Eerste klasse

RKHVB-Leones 3-1. Goals RKHVV Tom Titarsolej, Mink Bugter en Mike de Beer.

RKHVV blijft strijden om de prijzen in 1D. De ploeg van trainer Frans Koenen won met 3-1 van Leones en blijft vijfde, drie punten achter De Bataven en Voorwaarts die op de tweede en derde nacompetitieplaats staan.

,,De titel is uit het zicht”, zegt Koenen. ,,MASV wordt kampioen, maar daarachter zijn nog drie plekken in de nacompetitie te verdelen. Dat is ons doel.”

Met Leones had RKHVV in ieder geval niet al te veel problemen, al maakten de Huissenaren het zich nog moeilijk. ,,De eerste twintig minuten speelden we erg goed”, vond Koenen. ,,Maar daarna zakte het aardig in. Het ging wat te gemakkelijk. Niet dat Leones kansen kreeg, maar ons eigen spel holde achteruit.”

SC Bemmel-De Bataven 3-0 (1-0). Brian Rikken 1-0 (strafschop), Sidar Özcelik 2-0, Jordi Lammertink 3-0.

Sportclub Bemmel is De Bataven voor minstens twee weken weer gepasseerd op de ranglijst van de eerste klasse D. De ploeg van coach Rob Bouman versloeg de Gendtenaren zaterdagavond in een direct duel om de tweede plaats met 3-0. De Bataven zakte naar plek drie, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan Bemmel. Lees hier meer.

Tweede klasse H

Spero-VVG'25 3-3, goals Spero: Gavino Willemsen (2), Kane de Weijer.

De Achterhoekse tegenstander van Spero stond tot dit weekend tweede, maar coach Hanky Leatemia van de Elster laagvlieger was teleurgesteld over het gelijkspel.

,,We stonden in de tweede helft nog met 3-1 voor, maar hielden dat niet vast. Wat mij betreft hebben we vandaag twee punten verloren. Ik ben wel tevreden over de instelling van de spelers. We zijn er vol voor gegaan. Dat moeten we de komende drie wedstrijden ook doen en dan zullen we wel zien waar we uitkomen.”

Gavino Willemsen zette Spero op 1-0. Na de 1-1 van Roel Veldkamp, maakte Kane de Weijer 2-1 waarna Willemsen voor de 3-1 tekende. Yoni Bouwman en Nino Monasso zorgden er uiteindelijk voor dat Spero niet meer dan een punt overhield.

Derde klasse C

SV Angeren-DVOL 0-3 (0-1). Luuk Geerlings 3x

Luuk Geerlings was de man van het weekend op Derby Day in 3C: de spits was in Angeren verantwoordelijk voor alle doelpunten: 0-3.

,,We straalden vanaf minuut één uit dat er voor Angeren niets te halen viel”, reageerde DVOL-trainer Thijs Hendriks. ,,We hebben wel meer dan tien kansen gehad, waarvan Luuk er gelukkig drie maakte. Daardoor kon ik voor het eerst dit seizoen eens rustig achteroverleunen op de bank.”

Collega-coach Gerrit-Jan Barten van Angeren zat dat in zekere zin ook; de kans op een resultaat achtte hij door grote personele problemen onmogelijk.

,,Wij misten zóveel spelers dat ik vooraf al wel wist dat we kwaliteit tekort zouden komen”, sprak Barten. ,,Waar moet ik bij een kleine club als Angeren acht spelers vandaan toveren? Tim Brandts, vorig seizoen gestopt, maakte zijn rentree. En ik had Chiel Tiellemans van Zaterdag 2 er zelfs bij, dat team speelt vijfde klasse reserve. En hij deed het nog geweldig ook. Het klinkt raar, maar met 3-0 hebben we het prima gedaan.”

HAVO-Jonge Kracht 2-2 (0-1). Joris Boehlé 0-1, Joep Hegeman 0-2, Marc Gunterman 1-2, Thijs Barten 2-2

HAVO, vorige week gedegradeerd, vocht zich knap terug van een 0-2 achterstand tegen Jonge Kracht (2-2). Joris Boehlé (penalty) en Joep Hegeman scoorden voor de ploeg uit Huissen, die in Haalderen dure punten morste in de strijd om de derde periode.

,,We hebben ze mooi dwarsgezeten, ja”, sprak HAVO-trainer Michael Rutjes tevreden. Marc Gunterman en clubtopscorer Thijs Barten scoorden een kwartier voor tijd kort na elkaar. ,,Marc uit een corner en Thijs meteen na de aftrap door de bal af te pakken van hun laatste man. Zo’n kans één-op-één met de keeper moet je Thijs niet geven; die schiet hij gegarandeerd binnen.”

Voor collega René Knuiman waren de druiven zuur. ,,We hadden goede zaken kunnen doen in de derde periode. HAVO dwong het punt af door hard te werken en niet op te geven. Knap. Maar het had ons niet mogen gebeuren.”

RKSV Driel-SCE 1-0 (0-0). Doelpunt: Gino de Wild

RKSV Driel was de lachende derde, door met 1-0 te winnen van titelkandidaat SCE uit Nijmegen. Gino de Wild scoorde, waardoor de ploeg van Eddy Hagen zich brutaal naast Jonge Kracht nestelde in de strijd om de derde periodetitel. Brakkenstein heeft als derde ploeg 13 punten uit 6 duels.

,,Drie wedstrijden te gaan en we spelen nog tegen Jonge Kracht en Quick; beide concurrenten voor plek drie op de ranglijst, die óók nacompetitievoetbal oplevert. We hebben alles dus in eigen hand”, wist trainer Hagen, die had genoten van het spel van zijn ploeg tegen SCE. ,,Een waanzinnige wedstrijd van ons, ik denk de beste van het seizoen. Gino de Wild scoorde pas twee minuten voor tijd 1-0, maar het was zeer verdiend.”

Rood Wit-GVA 2-5 (1-2). Goals: Thijme Peters, Tom te Boekhorst (2) en Wouter Basten (2) voor GVA. Bijz.:

Angelo Kilkens (2 keer geel) en Bas Thijsen (ineens) van Rood Wit rood.

GVA beleefde een prettige middag in de derde klasse C. De Doornenburgse ploeg versloeg Rood Wit in Groesbeek mede dankzij twee rode kaarten met 5-2 en klom over dat team naar de achtste plaats.

,,De vorige wedstrijd in Doornenburg verliep precies zo”, herinnerde trainer Johan Scholten zich. ,,Ook toen kregen ze twee rode kaarten en wonnen wij ruim, met 6-0 zelfs. Pure frustratie. Rood Wit heeft heel goede voetballers, maar het is geen team.”

Op de kaarten viel weinig af te dingen. De eerste viel een minuut of tien na de rust en was voor Angelo Kilkens. Een speler die in Doornenburg ook al rood had gekregen. Hij vergat zich, toen scheidsrechter Sins op eigen waarneming de 2-2 van Rood Wit had afgekeurd wegens hands. Kilkens vloog de scheidsrechter aan, pakte hem met beide handen vast en bleef na de gele kaart waar hij nog goed mee wegkwam, doorzaniken en kreeg er nog een.

De tweede rode kaart was voor Bas Thijssen bij wie de stoppen doorsloegen na de 2-5 van Tom te Boekhorst in de 90ste minuut. Hij knalde zonder bal in de buurt Wout Basten tegen het gras. Te Boekhorst had ook de 0-2 al gemaakt. De 0-1 was van Thijme Peters en invaller Basten tekende voor de 1-3 en de fraaie 2-4. Voor Rood Wit scoorden Gijs Giebels en Jorrit Fleuren, die laatste met een daverende knal uit onmogelijke hoek.