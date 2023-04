HAVO gedegradeerd, Spero moet vrezen en eersteklassers Bemmel en Bataven laten punten liggen

Eerste klasse D

Columbia-SC Bemmel 3-3, goals Bemmel: Sander Kooper, Teun Peter en Jordi Lammertin

Sportclub Bemmel had in Apeldoorn een slechte generale op weg naar de derby tegen De Bataven aanstaande zaterdag. De ploeg van coach Rob Bouman speelde bij Columbia met 3-3 (2-2) gelijk en staat in de strijd om de tweede plaats nu twee punten achter op de concurrent uit Gendt.

Bouman was na afloop vooral niet te spreken over hoe zijn ploeg verdedigde. ,,We lieten ons, zeker in het begin van de wedstrijd de kaas van ons brood eten. Na de rust verdedigden we mannelijker en dat was ook wel nodig tegen Columbia dat op het randje en soms erover speelde.”

Voor Bemmel scoorden Sander Kooper, Teun Peter en Jordi Lammertink. ,,Het mag natuurlijk niet dat wanneer je drie keer scoort de wedstrijd toch niet wint. Dat is ook een groot verschil met het begin van het seizoen toen we nog wel eens op de nul speelden. Daar moeten we het deze week echt even over hebben want we staan voor een hele belangrijke periode”, meldde de coach.

De Bataven-WSV 1-1 (1-1). Goal Bataven Matz Garttener.

Ook de tegenstander van aanstaande zaterdag, De Bataven, beleefde een beroerde generale. De ploeg van trainer Charles Kazlauskas kwam thuis tegen WSV niet verder dan 1-1. MASV gaat daardoor in een zetel richting titel.