HAVO heeft een nieuwe trainer: Tonnie Scholten (39) volgt Fred Razing op

,,Ik denk dat we een leuke, jonge trainer in huis hebben gehaald", reageert HAVO-voorzitter John Vermasen. ,,Geen gevestigde naam, maar dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat om het gevoel dat we bij Tonnie hebben. Garanties heb je nooit, maar dat gevoel is goed sinds we in december het eerste contact hadden.”