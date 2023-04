Hekkensluiter RKZVC ook onderuit in Nuenen

Het is een kwestie van tijd voordat RKZVC officieel gedegradeerd is. Bij een volgende nederlaag, thuis tegen Halsteren, kan het doek definitief vallen voor de ploeg van trainer Arjen Nijman, die zaterdagavond in Brabant kansloos was.

,,In de eerste helft hadden we helemaal niets te vertellen", zei trainer Arjen Nijman. ,,We mochten blij zijn dat het slechts 2-0 was bij rust. De wind stond dwars over het veld en we kwamen er niet aan te pas. De tweede helft hebben we het beter gedaan.”