Hendriks loodst Elistha met hattrick naar zege, Valburg verspeelt zege in doelpuntenfestijn

Zaterdagvoetbal

Vierde klasse A

Vierde klasse B

De wedstrijd op sportpark De Bretagne kwam pas laat op gang. In de eerst helft vielen er nauwelijks kansen te noteren. In de slotfase van de tweede helft maakte de thuisclub uit Heteren de meeste aanspraak op de overwinning. Mike Wels claimde zelfs gescoord te hebben, maar volgens scheidsrechter Dick Beldman was de bal niet over de doellijn geweest. Diezelfde Beldman oordeelde ook dat Mitchel de Roos in de slotfase te makkelijk naar de grond ging: in plaats van een strafschop kreeg De Roos een vrije trap tegen voor een schwalbe.

SDOO-trainer Peter van de Borden vond het jammer dat zijn nog ongeslagen ploeg een matige eerste helft afleverde. ,,Misschien was het onbewuste onderschatting, daar heb ik het team vooraf nog voor gewaarschuwd. We begonnen slap en dan is het moeilijk om nog in de wedstrijd te komen. Jammer, want we hadden deze moeten kunnen winnen, als we op dezelfde manier hadden gevoetbald als de laatste weken.”