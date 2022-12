Herko Engelsman vertrekt na drie jaar bij Angerlo Vooruit, Olyslager verlengt bij DVV

Angerlo Vooruit haalde afgelopen seizoen onder Engelsman de nacompetitie, maar werd daarin uitgeschakeld. Op dit moment is Engelsman met zijn ploeg de nummer 4 in 4D.

DVV

Ron Olyslager heeft zijn contract verlengd bij derdeklasser DVV in Duiven. De voormalig doelman van De Graafschap is erg honkvast, want hij begint aan zijn zevende seizoen bij de nummer 4 in 3B. Olyslager nam in januari 2018 het roer over van Ruud Doevendans bij DVV.