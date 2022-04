Het doek valt voor Westendorp: KNVB haalt club uit competitie

7 strafpunten

Dinsdag trad de voetbalbond toch op. ,,Ze hebben ons uit de competitie genomen", zegt voorzitter Rob Holtslag. ,,Jammer, maar als je geen mensen hebt dan houdt het simpelweg op. Ondanks dat we werkelijk alles geprobeerd hebben met het bestuur, de technische staf en de spelers. Met name voor de overgebleven spelers die wel graag willen voetballen, is dit een hard gelag. De focus ligt nu op volgend seizoen voor ons. We gaan kijken hoe we verder gaan. Of met een prestatieteam of op recreatief niveau.”