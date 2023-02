Het geelblauw van cupfighter VRC zit Van den Heuvel als gegoten: ‘Ze noemen mij hier ook wel de pitbull’

DTS Ede met kater richting derby tegen Bennekom na anticlimax in Leerdam

DTS Ede is er in de eerste klasse D niet in geslaagd de aansluiting met nummer twee LRC te vinden. De Edenaren kwamen in Leerdam dertien minuten voor tijd op 1-3 voorsprong, maar zagen LRC alsnog langszij komen: 3-3.