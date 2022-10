Het voetbal is niet best, maar verder is RKZVC-Longa’30 een derby zoals een derby hoort te zijn

Spit Thomas Kerperien (29) was de grote man bij RKZVC-Longa’30 (0-1) in een derby zoals een derby hoort te zijn.

Het is niet meer zo spannend en opwindend als vijf jaar geleden, toen de eerste derby tussen het Zieuwentse RKZVC en buurman Longa’30 uit Lichtenvoorde plaatsvond. Maar het is nog steeds erg leuk.

Zaterdagmiddag, tweeënhalf uur voor de aftrap, kwamen de leden van de twee businessclubs al samen in een grote tent op De Greune Weide. De tap ging open en het bier bleef stromen tot na middernacht. Want RKZVC-Longa’30 in de vierde divisie B is meer dan alleen een voetbalwedstrijd. Het is ook een feestdag. Rivaliteit is er, maar van ongezonde spanning is geen sprake.

En daar mogen ze in de Achterhoek blij mee zij. Bij de Veenendaalse derby tussen DOVO en GVVV gold begin deze maand een alcoholverbod. Alle bezoekers werden gefouilleerd en de burgemeester kon de ME inzetten bij ongeregeldheden.

Andere zorgen

In Zieuwent hebben ze andere zorgen. Daar is het vooral belangrijk dat er genoeg bier voorradig is. Tweeduizend mensen staan gebroederlijk naast elkaar, velen een biertje in de hand. Politie is niet te bekennen. Binnen de lijnen zijn de gemoederen soms wel wat verhit, maar niemand gaat over de schreef en de uitstekende arbiter Steeg heeft een makkelijke avond.

Te verdedigend

Dat terwijl de belangen toch groot zijn, zeker voor RKZVC. De ploeg van trainer Arjen Nijman is hekkensluiter en heeft de punten heel hard nodig. Na de 6-0 nederlaag bij AWC is het vertrouwen niet groot en daarom kiest Nijman voor een zeer behoudend systeem. ,,Ik vond het te verdedigend voor de kwaliteiten die ze hebben”, zegt matchwinnaar Thomas Kerperien. ,,RKZVC heeft ingeleverd, maar nog steeds acht basisspelers van vorig seizoen. Onze keeper Dyon Esink heeft voor rust zijn handschoenen niet gebruikt.”

De tweede helft is het niveau van Longa stukken minder en met heel hard werken moet de zege over de streep worden getrokken.

Kruisband

Het zal Kerperien een zorg zijn, want hij wordt de grote man en krijgt tientallen felicitaties van tientallen jeugdspelers van Longa. Voor de spits is het ook een mooie avond. In de zomer van 2018 scheurde hij zijn kruisband. ,,Toen ik na de revalidatie weer kon voetballen, brak corona uit en hebben we twee jaar bijna geen wedstrijd gespeeld. Dan weet je wat dat met het ritme van een voetballer doet.”

Dit seizoen is Kerperien weer basisspeler. Hij wordt geroemd in de Longa-selectie vanwege zijn geweldige mentaliteit en neemt de jeugd op sleeptouw. Met veertien punten kent Longa een geweldige start. ,,Vorig seizoen redden we ons via de nacompetitie en dat heeft veel met het vertrouwen gedaan”, aldus de spits. ,,We hebben een heel jonge achterhoede, maar pas vijf goals tegen, terwijl we er vorig jaar gemiddeld 2,5 per wedstrijd tegen kregen.”

Waar de spelers van Longa na afloop volop genieten, staan de gezichten bij RKZVC bedrukt. ,,Maar ik heb toch een veel beter gevoel dan na de 6-0 nederlaag van vorige week zondag bij AWC”, zegt middenvelder Sven Jurjus. ,,In de tweede helft hebben we Longa onder druk proberen te zetten en ze het lastig gemaakt. Het wordt een zwaar seizoen, maar dat weet iedereen.”

Volledig scherm Longa'30 viert feest in Zieuwent. © Theo Kock