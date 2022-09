Het worden spannende dagen voor Longa’30-doelman Rutger Tenhagen

De 25-jarige Tenhagen baalde zaterdagavond van de 0-2 nederlaag tegen het Utrechtse Kampong in de vierde divisie B, de eerste verliespartij van Longa’30 tijdens dit seizoen in de vierde divisie B. De goalie had er zelf part noch deel aan, want de doelpunten van Siemen Eijkemans en Pim Janssens in de eerste helft waren hem niet aan te rekenen.