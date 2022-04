Het zit Longa’30 niet mee, maar zure nederlaag tegen koploper Baronie biedt toch perspectief

Spelers zeggen af, volks- én veldverhui­zing aanstaande bij hoofdklas­ser DUNO

Na een reeks afzeggingen moet zaterdaghoofdklasser DUNO opeens tóch een vrijwel geheel nieuwe selectie formeren. Daarbij kan een geplande verhuizing positief uitpakken: volgend seizoen traint de club in de wintermaanden niet meer in Wageningen, maar in Ellecom.

13 april