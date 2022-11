Hidde van Amerongen geniet van eerste basisplaats met een teen minder bij vv Dieren

,,Dit is een mooi moment als je terugkomt van een lange blessure en je debuut mag maken in de competitie bij je nieuwe club.”

Foute boel

,,Tijdens mijn werk kwam ik met mijn linkervoet tussen de laadklep en de vrachtwagen, daarbij raakte ik een stukje van mijn middelste teen kwijt”, vertelt hij. ,,Dat was heftig, ik wist meteen dat het foute boel was. Bij aankomst in het ziekenhuis was het eerste wat ik vroeg aan de chirurg: ‘Kan ik in de toekomst weer voetballen’. Ik werd gelukkig gerustgesteld. Ik kreeg meteen te horen dat alles goed zou komen.”