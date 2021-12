Hoe blijf je als amateursporter fit tijdens deze extra lange winterstop? Dit zijn de tips!

Even gas terugnemen in de wintermaanden? Dat is niet zo’n probleem. Je lichaam even rust gunnen, kan juist goed zijn. Maar nu amateursporters ernstig beperkt worden in hun activiteiten – door de lockdown kan er nog zeker tot 14 januari door 18-plussers niet worden getraind in groepsverband – ligt het gevaar van ‘detraining’ op de loer.



,,Detraining is een duur woord voor prestatievermindering”, zegt Willem-Paul Wiertz, afgestudeerd bewegingswetenschapper en werkzaam bij Kenniscentrum Sport en Bewegen in Ede. ,,Als je stil gaat zitten, gaan je conditie, kracht en coördinatie achteruit.”