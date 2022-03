Hoofdklasser RKZVC in zwaar weer na verlies bij Nuenen

RKZVC stond halverwege al op een 2-0 achterstand in Brabant door doelpunten van Roy Olislagers en Ibrahim Barrie. Na rust kon de ploeg van trainer Jeroen Spies het tij niet meer keren. ,,Het was een herhaling van zetten met het duel van afgelopen zondag tegen UDI'19", aldus Spies. ,,Die wedstrijd verloren we met 2-1, maar toen hadden we bij de rust met 4-0 voor moeten staan. Nu waren we aan de bal ook best goed, maar door twee fouten stonden we halverwege al met 2-0 achter.”