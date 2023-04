Houdini-act bij Achilles’29 van gouden wissel Jordy Wijnhoven, Juliana’31 boekt zwaarbevochten zege op hekkensluiter, Oranje Blauw gedegradeerd

VOETBAL NIJMEGENDankzij een gouden wissel van trainer Patrick Pothuizen heeft Achilles’29 de laatste plaats in de eerste klasse verlaten. Invaller Jordy Wijnhoven boog voor de Groesbeekse zaterdagploeg in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen concurrent Sliedrecht met twee treffers een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning.

Achilles had in de eerste helft pech met twee pogingen tegen de lat van Massimo Fonseca Hoogerwerf en Marco Kooijmans. Kort na rust bracht Quinton Eugenia de bezoekers met een zondagsschot op voorsprong.

Wijnhoven viel in de 71ste minuut in en maakte nog geen tien minuten later na een klutsbal gelijk. In de 89ste minuut kopte hij raak uit een hoekschop van aanvoerder Esmat Shanwary.

Achilles geeft de rode lantaarn hierdoor over aan het Gorinchemse SVW. De Groesbekenaren staan nog wel op een rechtstreekse degradatieplaats, maar het verschil met de elfde plaats, die tot de nacompetitie leidt, is teruggebracht tot drie punten.

Juliana met moeite langs Brabantse rode lantaarn

Met de zwaarbevochten 3-2 winst nam Juliana’31 in de zaterdag derde klasse A afstand van hekkensluiter SV De Braak. Beide teams hadden 15 punten en de ploeg uit Malden een veel beter doelsaldo. Concurrent Blauw Geel’55 als elfde won ook zodat Juliana tiende bleef, net boven de twee degradatieplaatsen.

Na 0-0 bij rust kwam Juliana via Loet Schoenmakers en Gijs Beuving snel op 2-0. Twijfel in het spel bracht de gasten uit Helmond op 2-2. Vijf minuten voor afloop viel de winnende 3-2 van Luuk Kerkhof en hield doelman Pim Poelen de smalle marge vast. ,,We hopen directe degradatie te ontlopen en ook op een kleine kans om de nacompetitie te missen. Een kans is ook een kans”, aldus trainer Rob Janssen.

De Treffers met geflatteerd hoge cijfers voorbij BVC’12

De Treffers blijft koploper van de vierde klasse A na een ruime uitzege op BVC’12: 0-4. De Groesbeekse ploeg ontsnapte in de eerste helft nog op wonderbaarlijke wijze na zes opgelegde kansen voor BVC. Tegen de verhouding in kwam De Treffers dan ook op voorsprong via Martijn Thijssen. In de tweede helft ging het veel makkelijker voor de bezoekers toen BVC’er Thomas de Schouwer het veld moest verlaten na zijn tweede gele kaart. Sam Wardenaar, Martijn Thijssen en Gijs van Hoof zorgden voor de eindstand.

Na een vliegende start tegen AWC heeft Kolping-Dynamo de tweede plek overgenomen van Alverna. In Nijmegen werd het 2-1. Binnen vijf minuten werkte Pim Blaauwhof namens Kolping-Dynamo de 1-0 binnen uit een corner, waarna Timo Teunter een vrije trap in de kruising schoot. Max Maas deed namens AWC nog wat terug: 2-1.

Alverna en Woezik hebben aan de Wijchense derby uiteindelijk een punt overgehouden: 2-2. Nick Cornelissen en Daymen Schippers waren de doelpuntenmakers voor Woezik. Aan de kant van Alverna waren dat Jesper van Roosmalen en Jair Roos.

Degradatie is een feit voor Oranje Blauw dat tegen Valburg bleef steken op 0-0. Door de komst van de vijfde klasse handhaven alleen de eerste zes ploegen zich in de vierde klasse. ,,We gaan er in de laatste wedstrijden met z’n allen voor om nog best of the rest te worden”, sprak coach Tom van Alfen.

Beuningse Boys bleek een maatje te groot voor Leones: 6-0. Luc den Bieman (2), Djorny Jansen, Laurens Vink en Sam Lelivelt scoorden. Leones schoot ook nog een bal in eigen doel.

Quick 1888 heeft met 2-2 gelijkgespeeld tegen Elistha. In een wedstrijd met kansen over en weer scoorden Ndwiga Groothaert en Bawer Can voor de Nijmegenaren.

