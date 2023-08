In de rust gauw even naar pa voor tips van een oud-spits: ‘Drie, vier uur lang bespraken we mijn wedstrijd na’

Goedkeurend kijkt Cirano Leming toe hoe dochter Shalisa de bal klaarlegt op het kunstgras van RKHVV in Huissen. De oud-spits van SC Veluwezoom, Arnhemse Boys en Arnhemia wil de honger naar doelpunten zien in de ogen van zijn dochter. Die had de 43-jarige Arnhemmer zelf ook.

,,Zodra we op voorsprong stonden, gaf ik die bal voor de goal niet meer af, hoor”, grinnikt Leming, die in de jeugd van Vitesse 1892 voetbalde en later even bij NEC, maar niet doorbrak in het betaalde voetbal. ,,Bij 0-0 legde ik hem wel breed, dan keek ik naar het resultaat. Maar zodra we 2-0 voor stonden? Nee hoor, haha. Dat geef ik Shalisa ook mee: toch dat extra doelpuntje achter je naam.”