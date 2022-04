In Zeist is niet veel geleerd van corona

NEC trekt zich per direct terug uit eerste klasse: ‘We zien geen andere optie’

NIJMEGEN - NEC komt dit seizoen niet meer in actie. De amateurtak van de Nijmeegse profclub, hekkensluiter in de eerste klasse C (Zuid), trekt zich per direct terug uit competitie. Dinsdagavond is de selectie van het besluit op de hoogte gebracht.

12 april