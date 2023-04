Invaller helpt Dieren op valreep aan gelijkmaker, OVC’85 pakt verdienstelijk punt bij hoogvlieger, De Paasberg klaar voor titelduel

VOETBAL ARNHEMARNHEM/DIEREN - OVC’85 pakte zaterdag in de tweede klasse C een verdienstelijk punt bij het hooggeklasseerde Lunteren (0-0) en liep één puntje in op concurrent ASC Nieuwland. Dieren pakte op de valreep een punt tegen CJVV: 1-1. Invaller Hidde van Amerongen was de gevierde man.

DUNO was in de streekclash in de eerste klasse met Bennekom met 2-0 te sterk. Degradatie uit de derde klasse E is nabij voor DVOV na het 2-0 verlies bij runner-up SV Twello. De Paasberg ligt op titelkoers in de vierde klasse B na de thuiszege op Excelsior Zetten (2-0). Over twee weken volgt de kraker tegen koploper DFS Opheusden. ASV Zuid Arnhem heeft na de 1-1 tegen Kesteren een houdini-act nodig om degradatie te voorkomen.

ZATERDAGVOETBAL

Zuid 1

Eerste klasse D:

Bennekom-DUNO D 0-2 (0-2). Samuel Wakana 0-1, Benjamin Maria 0-2

DUNO hield door de 2-0 zege bij Bennekom aansluiting met de subtop in de eerste klasse D. Het was een terechte overwinning. De bezoekers uit Doorwerth speelden vrijuit, terwijl Bennekom te verkrampt voor de dag kwam.

DUNO kwam na een kleine twintig minuten op voorsprong. Samuel Wakana won aan de zijkant het duel van Judah Berefo en rondde ook nog eens overtuigend af. Op slag van rust verdubbelde Benjamin Maria de marge, waarna Justin Paal met een vrije trap dicht bij een derde doelpunt was.

West 1

Tweede klasse C:

Lunteren-OVC’85 0-0

OVC’85 revancheerde zich zaterdagmiddag goed van de zeperd van een week terug, de 6-1 thuisnederlaag tegen vv Dieren. Op bezoek bij het hooggeklasseerde Lunteren pakte de Oosterbeekse ploeg, onder leiding van de uitblinkende verdediger Vincent van Weelden, een puntje: 0-0.

Volgens OVC’85-coach Bastiaan Veldhuizen een juiste uitslag gezien de verhoudingen in het veld. ,,En we zijn een puntje ingelopen op Nieuwland”, constateerde hij blij. Het is de strohalm waar Veldhuizen en OVC’85 zich aan vasthouden. De ploeg uit Oosterbeek staat nog steeds twaalfde en dus op een directe degradatieplaats, maar kan nog de nacompetitie voor lijfsbehoud halen. De achterstand op concurrent Nieuwland bedraagt vijf punten met nog drie duels te spelen. ,,Dit puntje kan dus belangrijk zijn.”

Veldhuizen liet jeugdspeler Tom van Tour, uit de O19, zijn debuut maken als invaller in de hoofdmacht. Tegenvaller voor OVC’85 was het uitvallen van sterkmaker Stijn van der Weerd met een schouder die uit de kom raakte. Hij komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie.

VV Dieren-CJVV 1-1. Pim Kers 0-1, Hidde van Amerongen 1-1

Invaller Hidde van Amerongen redde in de laatste minuut een punt voor Dieren. Het zorgde voor enorme blijdschap bij de thuisploeg en frustratie bij de gasten uit Amersfoort. ,,Ik ben hier heel blij mee”, sprak een opgetogen Bram Wijnands, coach van Dieren. ,,Dit is een belangrijk punt met het oog om de eerste acht plaatsen.”

En dat betekent klassbehoud. Bij CJVV waren ze minder blij, zag Wijnands. ,,Er heerste een heetgebakerd sfeertje na afloop. Hun trainer vond het geen cornerbal waar de 1-1 uitviel en liet dat de arbiter weten. Hij kreeg rood.”

Wijnands had er enigszins begrip voor. ,,De belangen waren vandaag groot, want CJVV is een concurrent. Een paar weken terug viel de bal bij ons in de laatste minuut binnen en vandaag is het omgekeerde het geval.”

Oost

Derde klasse E:

Oene-AVW’66 2-0 (0-0)



Het Westervoortse AVW’66 leed een dure nederlaag, in deelname aan de nacompetitie gelooft trainer Jan Oosterhuis niet meer na de nederlaag in Oene. ,,Nee, daarvoor zijn er nog te veel kandidaten. Qua verliespunten staan we nu zevende op de ranglijst en we spelen nog maar twee duels.”

Voor de wedstrijd was Oosterhuis nog vol goede moed. ,,Ik heb de jongens voorgehouden dat we bij een zege met een been in de nacompetitie zouden staan. Helaas is dat niet het geval, nu zijn we afgehaakt.”

Zoals vaker dit seizoen had AVW’66 moeite met scoren. Zelfs een strafschop was niet aan de ploeg besteed, bij 1-0 miste Mike Teeuw van elf meter. ,,Het is de story van dit seizoen. Als je eerlijk bent, zie je dat we kwaliteiten missen. Je kunt een keer pech hebben, twee keer ook, maar natuurlijk niet dertien keer.”

Oosterhuis wil het seizoen goed afsluiten. ,,Na de wedstrijd zaten de jongens er doorheen. We moeten er nu niet te lang in blijven hangen en de laatste twee wedstrijden van dit seizoen in winst omzetten.”

Twello-DVOV 2-0 (0-0)

DVOV verloor zaterdagmiddag bij runner-up SV Twello met 2-0. Na een 0-0 ruststand opende Tim Evers een kwartier voor tijd de score, waarna Stefan Hulsebos in de slotfase de eindstand op 2-0 bepaalde. ,,Er zat lange tijd een gelijkspel in voor ons”, meende DVOV coach Robert Grauwde.

Met nog slechts drie duels te spelen moet hekkensluiter DVOV vijf punten goedmaken om de nacompetitie voor lijfsbehoud nog te bereiken. Bij verlies in de volgende wedstrijd, thuis tegen Eerbeekse Boys op 13 mei, is het lot bezegeld voor de Velpse ploeg.

Vierde klasse B:

ASV Zuid Arnhem-Kesteren 1-1. Doelpunt: Leroy te Pas

ASV Zuid Arnhem kan met nog twee wedstrijden te gaan degradatie bijna niet meer ontlopen. De Arnhemmers moeten dan de laatste twee wedstrijden winnen en SDOO zijn beide wedstrijden verliezen. ,,Het wordt een moeilijke klus”, verzuchtte trainer Giovanni Zweers na de 1-1 tegen Kesteren. Het enige doelpunt van Zuid Arnhem werd gescoord door Leroy te Pas.

De Paasberg-Excelsior Zetten 2-0 (0-0). Diaz Armando 1-0, Lorenzo Arends 2-0

De Paasberg kan zich na de 2-0 thuiszege zaterdagmiddag tegen Excelsior Zetten gaan opmaken voor een onvervalste kraker. Dat is de thuiswedstrijd op zaterdag 13 mei tegen koploper DFS Opheusden. De inzet is het kampioenschap van de vierde klasse B.

,,Waanzinnig en geweldig”, kijkt coach Pim Scholten vooruit op de titanenstrijd. ,,Wij moeten winnen.” Dat klopt, want DFS (onder leiding van Arnhemmer Marcel Omvlee) voert de ranglijst aan met 41 punten uit 18 duels en is bij een zege over twee weken in Arnhem kampioen. De Paasberg, dat twee punten minder heeft, kan bij een overwinning de koppositie overnemen. In dat geval - en ook bij een remise - volgt de beslissing op de laatste speeldag, zaterdag 20 mei. De Paasberg gaat dan op bezoek bij Dodewaard, DFS ontvangt thuis Kesteren.

Zaterdagmiddag had de Arnhemse ploeg weinig moeite met Excelsior Zetten, waar de heenwedstrijd verloren was gegaan. ,,We hadden dus nog iets recht te zetten”, zei Scholten. En dat deed zijn ploeg goed, al viel de 2-0 zege mager uit gezien het spelbeeld en het aantal kansen en mogelijkheden. Beide doelpunten vielen ook pas na rust. Diaz Armando en Lorenzo Arends scoorden.

DFS-Arnhemse Boys (restant 8 minuten) 2-1

Arnhemse Boys kon in het 8 minuten durende restant van de indertijd gestaakte wedstrijd tegen DFS Opheusden weinig uitrichten. De 2-1 tussenstand werd ook de eindstand.