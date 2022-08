Jan Oosterhuis: ‘AVW’66 stabiele club die nooit negatief in het nieuws komt’

Als assistent-trainer bij De Graafschap werkte Oosterhuis op hoog niveau. En bij amateurclubs als DUNO in Doorwerth en het Arnhemse MASV was het geen probleem om spelers van buitenaf te halen. ,,Nu ben ik dinsdag bij AVW'66 begonnen in de derde klasse. De degradatie uit de tweede klasse is wel een kleine tegenvaller. Maar het is voor mij niet zo'n groot probleem op welk niveau ik train. Belangrijker voor mij is of de wil aanwezig is bij de spelers. Wat hebben ze er voor over?”