Jeroen Vrolijk wil genieten in laatste ‘bonusduels’ bij DOVO: ‘Een nacompetitie is onvoorspelbaar’

Voor doelman Jeroen Vrolijk was het de laatste officiële competitiewedstrijd bij DOVO. In de eerste tien minuten had de keeper het druk, maar met prima reddingen hield hij zijn doel schoon tot net na de start van de tweede helft. Een strafschop en vrije trap zorgden binnen tien minuten voor de 0-2. ,,In beide gevallen was het geen goede beslissing van de scheidsrechter, maar daar doe je niks aan.”