Jeugdtoernooi trekt Duitse en Belgische profclubs naar Meteren: ‘Kunnen nog wat onontdekte talenten tussen lopen’

De Treffers presen­teert tijdens derde nederlaag op rij Gyasi als aankoop

RIJNSBURG - Ook Raymond Gyasi heeft de vrije val van De Treffers in de tweede divisie niet kunnen stuiten. De 28-jarige Nederlandse Ghanees, de laatste jaren actief in Koeweit, Armenië, Noorwegen en Finland, viel woensdagavond plots in voor de Groesbeekse club tegen Rijnsburgse Boys: 3-0.

6 oktober