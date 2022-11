Job Spijker van Eldenia beslist opnieuw derby: ‘Schieten maar, anders was ik van vermoeidheid omgevallen’

Job Spijker, die na de treffer door zijn hoeven zakte en direct werd gewisseld, was uiteraard de gevierde man bij de bezoekers. ,,Heerlijk, het trainerschap van Roy (Van der Hoek, MG) bij Eldenia is in ieder geval met een weekje verlengd”, grapte de aanvaller tegen zijn ploeggenoten. De uithaal in de slotminuut van de matige derby, was fabuleus. Na een dieptepass haalde Spijker vanaf een metertje of dertig geweldig uit. Als een raket sloeg de bal in het doel van Kwint Ceelen in: 1-2. ,,Ik dacht alles of niets. Schieten maar, want anders was ik van vermoeidheid omgevallen”, grinnikte Job Spijker, net terug van een liesblessure en vorige week nog gespaard tegen VVO.