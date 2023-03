John Leeuwerik ondanks doorlopend contract toch weg bij HC’03

’s-Heerenbergenaar Leeuwerik is nu bezig aan zijn vierde seizoen bij HC'03. Vlak voor de kerstdagen meldde voorzitter Mart de Kruif nog blij te zijn met de contractverlenging tot medio 2024. ,,We zijn samen een weg ingeslagen om een competitief eerste elftal neer te zetten met overwegend spelers uit de eigen jeugd. Daar maken we veel stappen in, maar die weg is nog niet klaar. John leidt deze weg met kunde en passie en is een boegbeeld voor de vereniging.”