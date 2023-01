Jonge Jelle Elfrink heeft ambities met dorpsclub SVGG

De jonge Varssevelder heeft grote ambities met de dorpsclub uit Megchelen.Elfrink, die op sportpark De Biel in Megchelen de opvolger wordt van Patrick Visser, is op dit moment trainer en hoofd opleidingen bij VVG’25 in Gaanderen. Hij is bezig om op het Cios in Arnhem zijn UEFA B-licentie te behalen.

Jonge groep

SVGG speelde tussen 2017 en 2019 twee jaar in de vierde klasse, maar speelt de afgelopen jaren een anonieme rol in de vijfde klasse, het laagste niveau op zondag. Mecking: ,,Maar we hebben een jonge groep met potentie. Stijn Visser is met 27 jaar de oudste speler. En misschien krijgen we er wel een paar spelers bij, die bij clubs uit de buurt net buiten de boot vallen. Daarnaast is er talent aanwezig bij onze jeugdafdeling, waar we een goed samenwerkingsverband hebben met Gendringen. De O19 speelt in de eerste klasse.”