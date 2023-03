Jos van der Veen verlaat DZC’68 per direct en wordt trainer Excelsior’31

Topscorers Arnhem e.o. Gökdemir ziet achtervol­gers Corba en Roseboom nu wel héél dichtbij komen

ARNHEM - Voor Mehmet Gökdemir is het te hopen dat hij snel weer fit en speelklaar is. Niet alleen om zijn club Elsweide te helpen kampioen te worden in de vijfde klasse, maar ook om zijn belagers op de topscorerslijst van de regio Arnhem partij te kunnen bieden.