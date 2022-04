Joubid loodst koploper ZVV Ede naar ruime overwinning

Maray Vahlkamp ‘helpt’ RKHVV aan punt tegen SC Bemmel

RKHVV en SC Bemmel hebben zaterdagavond in een stevige derby in Huissen de punten gedeeld. De 1-1 was vanuit Bemmelse optiek iets teleurstellend. De zwaar gehandicapte thuisclub was overwegend tevreden en koesterde het punt als het hoogst haalbare.

10 april