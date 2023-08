Joy Kersten neemt afscheid van topvoetbal: spits kiest voor Trekvogels en Nijmegen

Van stadions als de Cegeka Arena (ruim 20.000 zitplaatsen) in Genk en het Maurice Dufrasnestadion in Luik (bijna 30.000 plekken) naar sportpark De Kwakkenberg in Nijmegen. Het is een groot contrast, maar voor de Nijmeegse voetbalster Joy Kersten (23) een logische keuze. Haar vrienden, familie, werk en dus haar leven zijn in de Keizerstad.

En dus ruilt ze met pijn in het hart, maar weloverwogen, de Belgische topclub Racing Genk in voor Trekvogels. De Nijmeegse club is actief op het tweede amateurniveau (hoofdklasse). ,,Ik had de keuze al tijdens het vorige seizoen gemaakt”, vertelt Kersten. ,,Maar na de bekerfinale voor 10.000 toeschouwers heb ik wel even een traantje gelaten. Het was prachtig om zoiets groots op het laatste moment nog mee te maken.”

In het stadion van tegenstander Standard Luik viel ze in (Kersten was ook vaak basisspeelster), de wedstrijd ging in de verlenging met 3-0 verloren. ,,De wedstrijd was live op tv, er zaten veel bekenden op de tribune.”

Het afscheid van het hoogste Belgische niveau viel haar misschien wat zwaarder dan verwacht, maar ze staat nog steeds volledig achter haar keuze. ,,Het was eigenlijk gekkenwerk. Ik was constant aan het haasten en zat minimaal twee uur in de auto op de heenweg en anderhalf uur laat in de avond voor de terugweg. Eten deed ik dan razendsnel tussen werk en de rit door. Nu kan ik heerlijk thuiskomen en nog even relaxen.”

De spits werd gepolst door eredivisionist FC Utrecht, maar die club traint in de ochtend. ,,En ik kon echt niet stoppen met werken door in Utrecht te gaan voetballen.”

Bij Trekvogels is ze goed ontvangen, ze kende via een familieband al iemand in het team. De club heeft een goede naam opgebouwd als het aankomt op vrouwenvoetbal. ,,Natuurlijk is het even wennen, het draait veel meer om plezier op dit niveau. In eredivisie (Kersten speelde voor Achilles'29 en Excelsior op het hoogste niveau, red.) en in België was het veel meer moeten.”