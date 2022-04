Juliana'31 houdt met tien man stand tegen topploeg OJC Rosmalen

MALDEN - Juliana'31 is het drukke paasweekend in de hoofdklasse B zaterdag begonnen met een gelijkspel tegen de nummer twee OJC Rosmalen: 3-3. Het punt werd over de streep getrokken nadat de Maldense verdediger Davey Goudt al voor rust tegen een rode kaart aanliep (2x geel).

Dat gebeurde bij een stand van 1-1. Carlito de Zeeuw had de thuisploeg op voorsprong gebracht, waarna OJC de stand weer gelijk trok. Na de rode kaart zag Juliana-aanvoerder Jeroen Meijers ‘iets ontstaan binnen het team’. ,,Het kan in zo'n situatie twee kanten opvallen: of we worden weggespeeld, of er komt iets extra's los. Dat laatste gebeurde.”

De captain had daar zelf een groot aandeel in, want na zijn vrije trap kopte Rick Stuurwold uit de rebound na rust de 2-2 binnen. Ongeveer een kwartier voor tijd schoot Meijers zelf de 3-3 binnen. ,,De goals van OJC vielen wat gelukkig. Dit punt hebben we gepakt met dank aan onze teamgeest. We zijn er hard voor blijven werken.”

De equipe van trainer Ton Kosterman staat zesde met 30 punten uit 18 duels. Maandag (tweede paasdag) volgt het streekduel met de Nijmeegse nummer vijf Orion (31 punten). Meijers: ,,Degraderen gaat niet meer gebeuren, ons doel is nu top vier of een periodetitel. Die kans is het grootst als we dit weekeinde minstens vier punten halen.”