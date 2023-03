Juliana en AWC krijgen in vierde divisie topploegen op bezoek

voetbal rivierenland Overzicht: Gehavend MEC’07 maatje te groot voor MOSA’14, Bransen en Van Dijken leiden Tricht naar ruime zege

Tijdens het inhaal- en bekerweekend liggen de meeste voetbalclubs stil, maar in Rivierenland komen tien verenigingen wel in actie. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.