Juliana’31 gaat na verlenging met acht doelpunten verder in nacompetitie, Alverna heeft niet genoeg spelers en geeft op

Na gelijk opgaande 90 minuten, waarin niet werd gescoord, won de Maldense ploeg in de verlenging met 6-2. De bezoekers uit Elburg, uitkomend in de derde klasse B, namen na twee minuten de leiding door Thom Ruitenberg, maar stortten na de snelle gelijkmaker van Niels Til volledig in. Even later benutte Marc de Winter een strafschop: 2-1. Gijs Beuving, Mees Swinkels, Bart Barten en nogmaals De Winter maakten het halve dozijn vol. Lars Lamberink zorgde voor de 6-2 eindstand.

Juliana speelt volgende week zaterdag in de tweede ronde weer thuis tegen het Apeldoornse CSV’28. Een week later is de finale.

Alverna heeft te weinig spelers en vliegt zonder een bal te trappen uit nacompetitie

Zonder ook maar een bal te trappen, ligt Alverna uit de nacompetitie voor een plek in de zaterdagse derde klasse. Een tekort aan spelers was de reden dat de Wijchense nummer drie van 4A zaterdag moest passen voor de wedstrijd tegen De Paasberg in Arnhem.

De Wijchense ploeg had de laatste wedstrijden van het reguliere seizoen nog maar een vaste kern van tien spelers over door een aantal langdurige blessures. De hoofdmacht werd steeds aangevuld met spelers uit lagere elftallen, maar omdat dit weekend veel van hen naar het festival Emporium gingen kon Alverna niet met een compleet elftal aan de aftrap verschijnen. ,,Jammer dat het seizoen zo eindigt, maar het is niet anders”, baalde coach en voorzitter Dave Spithoven. De club wacht eventuele sancties van de KNVB af.

Kolping-Dynamo moeiteloos naar tweede ronde

Kolping-Dynamo bereikt de tweede ronde van de nacompetitie om een plek in de derde klasse. Op eigen veld wonnen de Nijmegenaren met 4-1 van Excelsior Zetten. ,,Complimenten aan het collectief”, sprak coach Roel Berns. ,,De tegenstander werd bij de strot gepakt en vanaf de eerste minuut klem gezet.” Al na 2 minuten zette Bas Olde Dubbelink zijn ploeg op voorsprong. Kolping-Dynamo controleerde de wedstrijd en na rust drukten de Nijmegenaren door. Daan Boonstra, Bram Boaz en Timo Teunter scoorden. Berns: ,,Gedisciplineerd en vol passie hebben we de gezamenlijke opdracht uitgevoerd.”

Voetbalsters Trekvogels blijven hoofdklasser

De voetbalsters van Trekvogels blijven hoofdklasser. Ze verloren zaterdag in de tweede ronde voor de nacompetitie op De Kwakkenberg na een enerverende wedstrijd en een 2-0 voorsprong in de extra tijd met 2-3 van Be Quick’28 uit Zwolle dat de finale om handhaving in de topklasse gaat spelen.

De Nijmeegsen hadden veel invallers; ook topscorer Lindsay Gabriëll was geblesseerd. De net 18-jarige Lieve van den Heuvel van O20 debuteerde volgens coach Marcel Nillissen ‘fantastisch’ en luisterde dat op met de 2-0. Sofie Velers zorgde voor rust voor 1-0.

In het slotkwartier was de tank bij Trekvogels leeg en kwam Zwolle op 2-2. Na een afgekeurde Nijmeegse treffer van Milou Engelen pakten de gasten in blessuretijd winst: 2-3.

Trainer Nillissen keek terug op een mooi seizoen waarin zijn ploeg net buiten de prijzen valt: ,,We waren dicht bij promotie maar stranden uiteindelijk in de wedstrijd tegen deze ervaren topklasser. Erg jammer: de kers op de taart ontbreekt.”